2020-02-20T11:21:36+03:00
Общество

«Учиться будут все, но не всегда, где хочется»: Глава омского минобра впервые высказалась об очередях в школы

Она признала наличие проблемы
Станислав МУХИН
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Набор первоклассников начался с февраля.Набор первоклассников начался с февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр образования Омской области Татьяна Дернова впервые высказалась о проблеме записи детей в школы, которая началась с февраля. Родители будущих первоклассников штурмуют элитные гимназии и лицеи Омска, чтобы именно туда устроить своих детей. Устраивают ночные дежурства с очередями и списками.

По закону в первую очередь принимают тех учеников, которые живут на микроучастке. Количество мест в конкретных школах ограничено, поэтому вокруг них и начинается ажиотаж. Социальные сети завалены жалобами омичей.

Сегодня министр Татьяна Дернова признала проблему. На заседании ЗакСобрания она сказала следующее:

- Нормами законодательства определена очередность. Микроучастки никто не отменял. Все пойдут в первый класс. Но не всегда у родителей получается устроить ребенка в ту школу, в которую хочется, - приводит РИА Омск-Информ слова Дерновой. - Но еще раз говорю, учиться будут все, – заявила Дернова на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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