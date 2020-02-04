Учителя об очередях из родителей под окнами топовых школ Омска: «И мамы с папами, и мы - заложники ситуации»

С 1 февраля толпы родителей в ночное время у гимназий, лицеев и просто ведущих школ под их окнами становятся обычным делом. Из года в год одно и то же: мамы и папы стремятся успеть записать свои чада к лучшим, по их мнению, учителям. Однако по закону в первую очередь образовательные учреждения принимают ребятишек, которые проживают и прописаны на микроучастке. Если свободные места в школе остаются, только тогда начинают брать детей из других районов Омска. Отсюда и ажиотаж, очереди, пускание списков, переклички и, естественно, конфликты.

- Я лично пришел в школу в 4 утра и был где то 70-м по счету, - рассказал "Комсомолке" один из родителей. - В этом году родители побили новый рекорд, начали занимать очередь аж с утра 28 января. И все дальше по накатанной. Естественно, без скандалов и ругани все эти сборища не прошли.

Подать документы в нужную школу можно и через портал Госуслуги, но часто в пиковые дни он не выдерживает нагрузки и зависает. Есть и родители, которые в 2020 году больше доверяют личной явке, нежели электронным сервисом.

В элитных школах, естественно, об этой проблеме знают. Но не все готовы обсуждать варианты, как ее можно попытаться решить.

- Без комментариев. Я это обсуждать не буду. Все действия согласно законодательству, - выпалил директор школы №120 Вадим Степанов, и мы поняли, что разговор у нас не получится.

А вот в гимназии №24 считают: решать нужно не сам факт очередей во время приемной кампании. Это лишь следствие системных проблем в образовании.

- Нужно решать проблемы с зарплатами педагогов, потому что никто не хочет работать в школах. К нам приходят по остаточному принципу. Учителей банально не хватает. Строить больше школ, которые тоже недостаточно. У нас Левый Берег, множество новых домов, микрорайонов. Поэтому и получается, что школа рассчитана на 550 мест, а ходит в нее почти тысяча ребятишек. Вот этими проблемами нужно заниматься. И я не уверена, что наш с вами разговор решит их, - считает замдиректора гимназии №24 на Бульваре Архитекторов Юлия Литвиненко. - Как я отношусь к очередям под нашими окнами? С пониманием. Мы и родители - заложники этой ситуации. Я прекрасно понимаю стремление мам с папами отдать своего ребенка в лучшую, по их мнению, школу. Мы бы с удовольствием приняли вообще всех.

Предполагается, что к следующей приемной кампании летом запись всех первоклассников будет только в электронном виде. Возможно, даже через многофункциональные центры.

- Мы уже сейчас начинаем принимать документы в электронном виде. Это удобно - мы сразу видим, сколько детей претендуют на обучение в нашей школе. Но проблема в том, что некоторые родители подают бумаги в электронном виде и при этом еще и стоят в очередях к 1 февраля, - объясняет директор лицея №145 Наталья Лоскутова. - Видимо, чтобы наверняка. Конечно, нас все это отвлекает от текущей работы. Чтобы уйти от этого, должны быть какие-то законодательные изменения, наверное.

ЗВОНОК В ДЕПАРТАМЕНТ

«С лета появится новый третий способ подачи бумаг»

- Сейчас есть два способа записи ребенка в школу. Первый - прийти в нее и подать все бумаги. Второй - выслать документы на электронную почту учреждения. Но в течение трех дней заявитель должен явиться и принести оригиналы, в противно случае его исключают из очереди. Сейчас мы разрабатываем услугу, которая станет полностью электронной. На портале Госуслуги появится кнопка записи ребенка в образовательное учреждение. Сроки подачи документов через сервис останутся те же - 1 февраля и 1 июля. Оригиналы доносить больше не нужно будет. Прекратятся ли с лета ночные дежурства и очереди у школ? Наша задача дать возможность родителям получить услугу максимально комфортным для них образом. Надеюсь, что система выдержит потока желающих подать документы через Госуслуги. Мы понимаем, что их будет много. Ожидаем записи 15 тысяч будущих первоклассников. Мест хватит всем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На сибиряков заводят уголовные дела из-за фиктивных справок

В желании устроить ребенка в нужную школу некоторые заходят слишком далеко. Даже на нарушение закона. В прошлом году сразу двое родителей, пытавшихся записать детей в новую школу №7, попались на подделке документов. Они предоставили фиктивные справки о прописке на микроучастке учебного заведения. Их омичи купили в интернете за 12 тысяч рублей. На обоих завели уголовные дела.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Какие документы нужны для зачисления?

Документ, удостоверяющий личность родителей или законных представителей;

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;

оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (если вы идете в школу по микроучастку).

Бумаги регистрирует секретарь в журнале приема заявлений и выдает расписку.