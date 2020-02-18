2020-02-18T09:25:13+03:00
Спорт

На видео попало, как еще один тренер хоккейной академии «Авангарда» бьет детей

Инцидент произошел во время тренировки [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ»Фото: «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ»
Изменить размер текста:

Не так давно омичи обсуждали инцидент, случившийся в детской хоккейной школе омского «Авангарда» в Балашихе. Напомним, в сеть попала запись, на которой тренер Игорь Николаев бьет одного из мальчиков клюшкой по голове. Тогда руководство клуба отреагировало очень быстро, наставника уволили.

И вот в соцсети снова выложили очередное видео с тренировки детской команды.

– Первым тренером Никиты Кучерова Геннадием Курдиным, по данным Sport24, недовольны родители детей, которых он тренирует в школе омского «Авангарда», и вот одна из причин их расстройства, – говорится в сообщении Teltgram-канала «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ». – Человек, очень похожий на Курдина, в популярной форме объясняет хоккей своим подопечным.

Инцидент на тренировке.Видео: «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич, вернувшийся под утро домой, обнаружил в своей кровати спящего незнакомца
Альфонса, укравшего у любовнице в Тольятти 14 тысяч долларов, поймали в Омске
Стали известны 10 крупнейших омских налогоплательщиков
Депутаты горсовета обсудили вопросы контроля рекламных щитов в Омске
Как снимали «Домашний арест»
На Омской АЗС произошла утечка газа
АО «Омск РТС» добилось возбуждения уголовного дела по факту кражи части трубопровода
В Омске приведут в порядок трамвайные пути, которые не видели ремонта почти полвека
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
Омичи стали лучше платить за воду
Порядок определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации
В Омской области внезапно умер 5-месячный ребенок
Что лежит в основе газовой безопасности
На страже закона
На видео попало, как еще один тренер хоккейной академии «Авангарда» бьет детей
В Омске скончался молодой актер драмтеатра
Еще одна омичка попала в больницу с подозрением на коронавирус