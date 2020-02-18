На видео попало, как еще один тренер хоккейной академии «Авангарда» бьет детей
Не так давно омичи обсуждали инцидент, случившийся в детской хоккейной школе омского «Авангарда» в Балашихе. Напомним, в сеть попала запись, на которой тренер Игорь Николаев бьет одного из мальчиков клюшкой по голове. Тогда руководство клуба отреагировало очень быстро, наставника уволили.
И вот в соцсети снова выложили очередное видео с тренировки детской команды.
– Первым тренером Никиты Кучерова Геннадием Курдиным, по данным Sport24, недовольны родители детей, которых он тренирует в школе омского «Авангарда», и вот одна из причин их расстройства, – говорится в сообщении Teltgram-канала «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ». – Человек, очень похожий на Курдина, в популярной форме объясняет хоккей своим подопечным.
Инцидент на тренировке.Видео: «Эпицентр: хоккей НХЛ и КХЛ».
ИСТОЧНИК KP.RU