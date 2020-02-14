В омского бойца Сарнавского родилась дочь
Известный омский боец Александр Сарнавский поделился с подписчиками его страницы в Instagram радостным событием в своей жизни.
– Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я стал папой. 14.02.2020 на свет появилась моя любимая доча. Это не передать словами!!! Всем желаю испытать эти эмоции, – написал Сарнавский.
Напомним, спортсмен женился прошлым летом на 20-летней москвичке Анастасии.
Кстати, это не единственное пополнение в семьях омских бойцов. Недавно отцом во второй раз стал коллега Сарнавского Андрей Корешков. В конце января у него также родилась дочь.
Кроме того, четвертого ребенка ждут Александр и Алена Шлеменко.
ИСТОЧНИК KP.RU