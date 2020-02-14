В омского бойца Сарнавского родилась дочь

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:59:53+03:00

Это его первый ребенок

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Известный омский боец Александр Сарнавский поделился с подписчиками его страницы в Instagram радостным событием в своей жизни.

– Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я стал папой. 14.02.2020 на свет появилась моя любимая доча. Это не передать словами!!! Всем желаю испытать эти эмоции, – написал Сарнавский.

Напомним, спортсмен женился прошлым летом на 20-летней москвичке Анастасии.

Кстати, это не единственное пополнение в семьях омских бойцов. Недавно отцом во второй раз стал коллега Сарнавского Андрей Корешков. В конце января у него также родилась дочь.

Кроме того, четвертого ребенка ждут Александр и Алена Шлеменко.

ИСТОЧНИК KP.RU