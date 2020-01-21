У омского бойца Андрея Корешкова родилась дочь

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:55:06+03:00

В семье спортсмена уже есть старший, двухлетний сын

Изменить размер текста: A A

У 30-летнего бойца ММА из Омска Андрея Корешкова родилась дочь. Об этом спортсмен рассказал подписчикам на своей странице в Instagram.

– С крохой в руках! Вот и доча появилась! Всем добра и счастья, – подписал снимок Корешков.

Напомним, несмотря на юный возраст, 21-летняя супруга омича Александра, до замужества бывшая художественной гимнасткой, стала мамой во второй раз. У пары уже есть старший сын – двухлетний Саша.

Напомним, также пополнения в семействе ожидает и тренер Корешкова Александр Шлеменко. Его супруга беременна четвертым ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU