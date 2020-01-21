У омского бойца Андрея Корешкова родилась дочь
В семье спортсмена уже есть старший, двухлетний сын
Фото: instagram.com/koreshmmarus
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У 30-летнего бойца ММА из Омска Андрея Корешкова родилась дочь. Об этом спортсмен рассказал подписчикам на своей странице в Instagram.
– С крохой в руках! Вот и доча появилась! Всем добра и счастья, – подписал снимок Корешков.
Напомним, несмотря на юный возраст, 21-летняя супруга омича Александра, до замужества бывшая художественной гимнасткой, стала мамой во второй раз. У пары уже есть старший сын – двухлетний Саша.
Напомним, также пополнения в семействе ожидает и тренер Корешкова Александр Шлеменко. Его супруга беременна четвертым ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU