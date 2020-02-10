2020-02-10T15:03:20+03:00
Общество

Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей

Молодая женщина пожаловалась на сильные боли после кесарева сечения
Анна МИКУЛА
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Инцидент, в котором сейчас разбирается прокуратура, произошел в роддоме № 1.Инцидент, в котором сейчас разбирается прокуратура, произошел в роддоме № 1.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц. По словам женщины, разместившей пост на Facebook, 23-летняя роженица жаловалась на невыносимые боли в области живота после проведенного ей кесарева сечения. При этом ей, по утверждению, автора поста, отказывались давать обезболивающие. К сообщению приложены фото послеоперационного шва, который для неподготовленного человека, и правда, выглядит жутко.

Ситуацию уже прокомментировали в областном минздраве. Выяснилось, что пациентке была сделана экстренная операция. Хирург в первую очередь думал о спасении жизни самой женщины и ее двойни. Об эстетике шва в тот момент речи быть не могло – счет шел на секунды.

Тем временем в обстоятельствах случившегося сейчас начала разбираться областная прокуратура.

– Основанием для проведения проверки послужили сообщения СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной пациентке, – сообщает пресс-служба ведомства. – В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий, которые будут проведены с привлечением специалистов Росздравнадзора, фактов нарушения закона, будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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