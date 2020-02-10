Омичка пожаловалась на сильные боли и жуткий шов после кесарева сечения

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:16:29+03:00

Медики объяснили: иначе было просто не спасти роженицу и ее детей

Изменить размер текста: A A

Соцсети облетели фото, сделанные в роддоме № 1. Вероятно, их выложила одна из сотрудниц, которая проявила сочувствие к пациентке. Выглядят снимки шва, оставшегося на животе роженицы после кесарева сечения, действительно пугающе.

– Доктора, помогите! Женщине 23 года, первая беременность, моно ди, плановое кесарево. На сроке 31 неделя, – написала в группе «Найди своего доктора» Марина Алиханова. – Идут вторые сутки после операции. Сильно болит шов, плачет. Акушерка сказала: «Терпи». Врач таблетки не назначает. Вот такой шов. Боли, говорит, нестерпимые. Просит анальгин, но на посту нет.

В областном минздраве оперативно прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что операция была все-таки не плановой, а экстренной. Делать именно вертикальный шов хирургу пришлось, чтобы спасти жизни роженицы и ее двойни. Так разрезать живот можно гораздо быстрее, и это позволяет значительно сэкономить драгоценное время.

– Чтобы выяснить состояние пациентки, главный врач роддома № 1 незамедлительно (в прошедшую пятницу ночью) выехал в медучреждение, – рассказали в минздраве. – Как было выяснено, пациентка поступила в роддом с многоплодной беременностью по неотложной помощи. С учетом ее состояния и для безопасного извлечения плодов, врачами было принято решение использовать нижнесрединный разрез. Для облегчения состояния роженицы, в послеоперационный период согласно предписанию врача, пациентка получала адекватное обезболивание. Свое обвинение в адрес врачей родильного дома, пациентка объяснила эмоциональным состоянием, о чем и написала в заявлении об отсутствии претензии к роддому.

ИСТОЧНИК KP.RU