Омич получил 2,5 года тюрьмы за комментарий в соцсетях

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:10:22+03:00

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В буквальном смысле договорился 47-летний омич. Мужчина активно общался в социальных сетях. Оставлял комментарии, за один из них и поплатился. Под новостью о терракте в Новой Зеландии сибиряк оставил сообщение с одобрением действий преступников. В итоге он стал фигурантом уголовного дела. За публичные призывы к экстремистской деятельности и разжигание вражды на омича завели уголовное дело.

- Также им публично выдвигались призывы свергать с использованием оружия действующую в России власть с указанием должностных лиц, которых, по его мнению, необходимо убить, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

В итоге омича приговорили к 2,5 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU