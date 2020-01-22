2020-01-22T13:39:00+03:00
Происшествия

Омичу, одобрившему теракт в Новой Зеландии, грозит 5 лет тюрьмы

Он оставил гневный комментарий в соцсетях и им заинтересовались в ФСБ
Станислав МУХИН
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Омич оставил гневный комментарий.Омич оставил гневный комментарий.Фото: Евгения ГУСЕВА
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И подумать не мог 47-летний житель Омска, чем обернется для него простой комментарий в социальных сетях. Очередной поиск информации в Интернете и комментарий из нескольких слов может стоить ему 5 лет тюрьмы. А все из-за того, что сибиряк поддержал террористов, устроивших бойню в Новой Зеландии.

– Фигурант при обсуждении в социальной сети террористического акта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан, – рассказали подробности в пресс-службе омского УФСБ. - Также им публично выдвигались призывы свергать с использованием оружия действующую в России власть с указанием должностных лиц, которых, по его мнению, необходимо убить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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