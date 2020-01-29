«Изменилась, когда познакомилась с будущим мужем»: В Омском медколледже рассказали о студентке, судившейся за право носить хиджаб

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:50:29+03:00

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Напомним, омская студентка Земфира Н. (имя девушки изменено по ее просьбе) подала гражданский иск в суд на свое учебное заведение. Все из-за того, что руководство медколледжа запрещало ей приходить на занятия в хиждабе. Педагоги настаивали: есть строгие требования к тому, как должен выглядеть будущий медик, мусульманский платок в этот перечень не входит. При этом исповедовать ее религию студентке никто не запрещал.

По утверждению ответчиков, девушка сильно изменилась, когда встретила своего будущего мужа.

– Платки, хиджабы появились, когда она познакомилась с Н., в марте-апреле 2018 года. Она тогда еще несовершеннолетней была, родителей мы в известность поставили, но они дали согласие на их свадьбу по мусульманским обычаям, – цитирует «СуперОмск» одного из педагогов, выступивших на суде, Елену Шевченко. – Я ей разрешила носить только белые платки, а когда появился хиджаб, предложила вместо него надевать водолазку, которая закрывает шею. Она тогда заявила, что у нее нет, так до сих пор и не появилась.

– Пришла нормальная, а сейчас из-за хиджаба я какая-то не такая стала?! Платок, а потом и хиджаб я стала носить потому, что начала более подробно изучать нашу веру и соблюдать ее правила. Помимо учебы в колледже, я являюсь слушательницей онлайн-академии «Медина», где и изучаю ислам, – парировала Земфира Н.

Рассмотрев доводы обеих сторон, и, вероятно, основываясь на том, что Россия – все-таки светское государство, суд встал на сторону учебного заведения. Если студентка не откажется от хиджаба, ей грозит отчисление.

ИСТОЧНИК KP.RU