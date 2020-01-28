Омская студентка судится с медколледжем за право носить хиджаб

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:35:51+03:00

Девушка оценила свои моральные страдания в 50 тысяч рублей

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Довольно любопытный иск начали рассматривать сегодня, 28 января, в Кировском районном суде. Омская студентка-мусульманка Земфира Н. добивается права носить хиджаб на занятия в Омском медколледже, где она учится.

По словам девушки, она ходила в обязательном для ее религии головном уборе с первого курса, но с недавнего времени начались проблемы. Руководство колледжа в ультимативной форме предложило Алине отказаться от хиджаба. По словам истицы, ей даже пригрозили отчислением.

Будущая медик решила отстаивать свои права в суде. В гражданском иске она оценила причиненный ей моральный ущерб в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU