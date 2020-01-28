Снегопад в Омске побил 100-летний рекорд по количеству осадков

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:24:49+03:00

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Давно в Омске не было такой снежной зимы. Жалуются даже дорожники, которые никак не могут расчистить улицы от сугробов. Тем временем, по данным синоптиков, 27 января был рекордный для Омской области снегопад. По количеству осадков он перекрыл даже снегопад 1921 года. Тогда толщина снега, выпавшего за сутки, была меньше на 0,4 мм. Всего же 27 января выпало 5,2 мм осадков. Больше всего снега, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», было в Павлоградском районе.

Синоптики уже подсчитали, что в январе этого года выпало на 31% осадков больше средней нормы. Сейчас же омичам пообещали прекращение снега и похолодание до -25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU