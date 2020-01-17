«Согласен, что у омичей могут быть претензии»: Главный дорожник оценил качество уборки улиц от снега

Только ленивый не критикует омских дорожников. Пока коммунальщики рапортуют о количестве вывезенного снега, жители ворчат. Улицы далеки от идеала. Около остановок, которые чуть дальше от центра, высокие сугробы. В рейд по их замерам недавно даже отправились сотрудники Госавтоинспекции. Межквартальные проезды в тех же Нефтяниках - каша из неубранного снега. Ко многим парковкам из-за куч вдоль магистралей не подъехать. Рост количества жалоб на неубранные дороги признают и в администрации.

Интересно, как пешеходу у завода Попова дотянутся до кнопки переключения светофора, если она утопает в сугробе?Фото: ВКонтакте

Оценить качество уборки Омска от снега "Комсомолка" попросила главного дорожника города Владимира Казимирова.

- Снегопад обильный начался ночью. Мы прометали улицы, но через час их заносило снова. Осадки закончились в 6 утра, принялись все убирать и вывозить. Естественно, где-то не успели все закончить. Снегопад есть снегопад. Накрыло-то весь город. Думаю, к субботе мы расчистим весь город. Потому что в пятницу 17 января снова обещают снег. За сутки мы убрали 11 тысяч кубов снега. Вывели 800 рабочих.

Многие проезды утопают в каше.Фото: ВКонтакте

- Можно я сразу вставлю? Как правило, жителям неинтересны все эти отчеты. Люди рассуждают так: какая разница, сколько дорожники вывезли, если город в снегу и невозможно проехать. И они говорят, что проблема не очищенного города появилась не сегодня. Несколько недель на дорогах каша.

- Ну снегопад же идет, я все понимаю, но нужно потерпеть. Снег в этом году начался поздно - я это признаю. Но вы посмотрите, он ведь идет каждый день без перерывов с 31 декабря. Мы не успеваем все это убрать! Если бы был перерыв в 2-3 дня, мы бы дочистили там, куда не дошли. Но у нас нет такой возможности. И ситуация каждый день накапливается, понимаете.

- То есть в этом проблема?

Снег убирают далеко не везде.Фото: ВКонтакте

- Ну конечно. И потом надо объективно понимать - это зима в Сибири. Так убирать, как в Москве у нас никогда не будет. Это там снег прошел и тает. Не забывайте про их возможности и наши. У меня всего 102 самосвала на миллионный город. Не хватает людей, техника не вся новая. Я много раз это говорил. Это в столице при малейшем снеге выгоняют всю технику, которая идет просто шлейфом по всем улицам. Мы не можем себе этого позволить.

- Но вы согласны, что жителю неинтересны ваши сложности? По факту он видит заснеженные улицы, по которым сложно и идти, и ехать. Обоснованы претензии омичей по поводу качества уборки дорог?

- Я согласен, что могут быть претензии. Я же тоже житель, вижу вокруг и парковки в снегу и улицы. Меня самого это раздражает. Недовольство есть и оно понятно. Ну люди же должны понимать: идет снег, мы работаем. Я понимаю возмущение, если бы мы сидели и ничего не делали. Нужно просто потерпеть.

- Можно еще вопрос? Жители возмущаются: почему, когда грейдер проходит дорогу, вы оставляете эти сугробы вдоль проезжей части. Многие автовладельцы потом не могут выехать с парковок. Почему нельзя сразу убирать эти кучи?

- Бывает так, что следующая следом за грейдером машина по сбору снега просто отстает.

- Нет-нет, люди говорят, что эти сугробы стоят по несколько дней.

- Мы сейчас решили изменить технологию. Договорились, что там где парковки и частный транспорт, будем сразу же убирать весь снег, который сгребли с проезжей части.

Некоторые машины после уборки попадают в снежный плен.Фото: ВКонтакте

- Еще люди недовольны вашим планированием работы. Приведу пример: будний день, на часах 8.30 утра, я еду по Любинскому проспекту. И вижу, что дорожники огородили одну полосу и убирают с обочин старые сугробы. В итоге сразу пробка, а люди едут на работу. Почему нельзя выйти и делать это в 11 часов, допустим?

- Ну это же будет нарушение технологии уборки улиц... У нас есть требования, после ночного прометания в течение определенного времени нужно все это вывезти...

- Владимир Прокопьевич, да это все условности. По городу полно мест где те же самые сугробы лежат неделями и дорожников технология уборки и требования не особо беспокоят. Не думаю, что для вас это принципиально - подождать два часа и выйти на уборку. Люди вам только скажут спасибо за удобство.

- Мы учтем. Мы тоже стараемся сделать как лучше.

- А много вообще звонков, сигналов и жалоб от жителей? Это больше мешает и раздражает или помогает работе?

- Нет-нет, я нормально отношусь к сигналам жителей. Это помогает организовать работу. Если звонок по делу, это хорошо, это конструктив.