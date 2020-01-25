«Авангард» все же уволил тренера, бившего детей клюшкой по голове
Шокировало всех появившееся в Сети видео с тренировок детской академии "Авангарда" в Балашихе. Там в прошлом известных хоккеист Игорь Николаев применял на детях дикие методы воспитания. 9-летних мальчишек он бил клюшкой по хоккейному шлему, когда у них что-то не получалось. На тренера пожаловались родители нескольких детей.
В клубе отреагировали сразу же: просмотрели видео с камер наблюдения во время занятий. Все факты подтвердились и Николаева отстранили. А потом и вовсе в "Авангарде" решили уволить специалиста.
- Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе Академии, учитывая его заслуги, - прокомментировал ситуацию директор по развитию Академии «Авангард» в регионах Никита Тарасевич. - Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми на видео абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.
В клубе также добавили: главная цель спортшколы не сиюминутный результат любыми способами, а воспитание гармонично развитой личности. С другими тренерами руководство проведет дополнительный разговор и инструктаж.
Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.
https://www.omsk.kp.ru/daily/27083.7/4154663/
ИСТОЧНИК KP.RU