«Авангард» все же уволил тренера, бившего детей клюшкой по голове

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:51:54+03:00

Интересно, что даже после такого часть родителей хотели, чтобы тренера оставили.

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Шокировало всех появившееся в Сети видео с тренировок детской академии "Авангарда" в Балашихе. Там в прошлом известных хоккеист Игорь Николаев применял на детях дикие методы воспитания. 9-летних мальчишек он бил клюшкой по хоккейному шлему, когда у них что-то не получалось. На тренера пожаловались родители нескольких детей.

В клубе отреагировали сразу же: просмотрели видео с камер наблюдения во время занятий. Все факты подтвердились и Николаева отстранили. А потом и вовсе в "Авангарде" решили уволить специалиста.

- Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе Академии, учитывая его заслуги, - прокомментировал ситуацию директор по развитию Академии «Авангард» в регионах Никита Тарасевич. - Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми на видео абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

В клубе также добавили: главная цель спортшколы не сиюминутный результат любыми способами, а воспитание гармонично развитой личности. С другими тренерами руководство проведет дополнительный разговор и инструктаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756739" frameborder="0"></iframe> Детский тренер бьет ребенка клюшкой по голове.

https://www.omsk.kp.ru/daily/27083.7/4154663/

ИСТОЧНИК KP.RU