В Следственном комитете начали проверку истории с «подаренным» омским младенцем

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:15:02+03:00

Маленькая Ирочка считала своими единственными родителями приемных маму и папу и была в ужасе, когда ее забрали из семьи. Фото: Личный архив

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Напомним, эта история началась в конце ноября 2016 года. Мать-кукушка Инга Грушева (имя и фамилия изменены) из поселка Черлак «подарила» свою семимесячную дочь женщине Юлии Снегур из Набережных Челнов. С ней жительница Омской области случайно познакомилась в соцсетях. Инга поставила новую приятельницу перед фактом: либо та забирает маленькую Ирочку, либо она ее просто выбросит на улицу. Она отказалась отдавать кроху в детдом, объяснив, что тогда за нее придется платить алименты, а у нее нет денег.

Сердобольная женщина забрала девочку. Мать привезла ребенка вместе со всеми документами и написала для Снегур нотариальную доверенность сроком на три года. Как выяснилось после, у девочки было сразу несколько тяжелых заболеваний. Юлия, по сути, спасла ей жизнь, сейчас малышка полностью здорова.

Поняв, что мать не собирается забирать девочку и даже не интересуется ее судьбой, Юлия решила удочерить ее. Она обратилась за помощью в органы опеки Набережных Челнов. Те отправили запрос в опеку Черлака. Но ответа оттуда так и не пришло.

Как получилось, что ребенок 2,5 года жил с посторонней женщиной, в то время, как опека была в курсе ситуации, сейчас разбираются в Следственном комитете.

В СУ СК по Республике Татарстан «Комсомолке» подтвердили: 20 января начата проверка. Следователям предстоит установить правомерность действий должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU