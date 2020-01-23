В Следственном комитете начали проверку истории с «подаренным» омским младенцем
Напомним, эта история началась в конце ноября 2016 года. Мать-кукушка Инга Грушева (имя и фамилия изменены) из поселка Черлак «подарила» свою семимесячную дочь женщине Юлии Снегур из Набережных Челнов. С ней жительница Омской области случайно познакомилась в соцсетях. Инга поставила новую приятельницу перед фактом: либо та забирает маленькую Ирочку, либо она ее просто выбросит на улицу. Она отказалась отдавать кроху в детдом, объяснив, что тогда за нее придется платить алименты, а у нее нет денег.
Сердобольная женщина забрала девочку. Мать привезла ребенка вместе со всеми документами и написала для Снегур нотариальную доверенность сроком на три года. Как выяснилось после, у девочки было сразу несколько тяжелых заболеваний. Юлия, по сути, спасла ей жизнь, сейчас малышка полностью здорова.
Поняв, что мать не собирается забирать девочку и даже не интересуется ее судьбой, Юлия решила удочерить ее. Она обратилась за помощью в органы опеки Набережных Челнов. Те отправили запрос в опеку Черлака. Но ответа оттуда так и не пришло.
Как получилось, что ребенок 2,5 года жил с посторонней женщиной, в то время, как опека была в курсе ситуации, сейчас разбираются в Следственном комитете.
В СУ СК по Республике Татарстан «Комсомолке» подтвердили: 20 января начата проверка. Следователям предстоит установить правомерность действий должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU