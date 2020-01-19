«Говорила, что гуляет с ребенком, а сама уходила развлекаться»: Семья 4-летнего омича, которого нашли избитым, рассказала о его матери

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:43:28+03:00

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Напомним, об этой запутанной истории стало известно на днях. Родители 4-летнего Игоря Денисова (все имена и фамилии изменены) развелись. Через какое-то время мать мальчика снова вышла замуж, и после появления в семье «дяди Кирилла» жизнь мальчика сильно изменилась. Ему запретили общаться с родным отцом и его семьей. А когда бабушка и тетя все-таки приехали проведать малыша перед Новым годом, пришли в ужас – на ребенке не было живого места.

Игорек рассказал, что его избил отчим. В больнице, куда привезли мальчика, врач также пришел к выводу, что это следы побоев. Однако отчим заявил, что ребенок получил такие травмы, когда упал с кресла. А мама и вовсе выдвинула странную версию, объяснив, что сын избил себя сам.

Однако родственники Игоря по отцу не верят в это и рассказывают, что мать мальчика и раньше постоянно попадалась на лжи.

– Я не знаю, может быть, у невестки началась послеродовая депрессия, но она стала исчезать из дома, – рассказывает бабушка мальчика Наталья Борисовна. – Заверяла, что пошла гулять с ребенком, а Юре звонят друзья и говорят: «Твоя благоверная с какими-то мужиками жарит шашлыки за гаражами». Начала выпивать и врала постоянно. Последней каплей стал очередной ее загул. Сын узнал о том, как она развлекается, когда зашел на страницу ее подруги. Та выложила фото, как они пьют спиртное прямо из горла бутылок, при этом с ними был какой-то неизвестный мужчина. А когда вернулся вечером с работы, не было ни вещей, ни Инны, ни ребенка.

Сейчас ребенка забрала семья отца. Тем временем мать мальчика написала заявление о похищении. В обстоятельствах дела разбирается региональный Следственный комитет.

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Юрий Денисов и Инна Ситцева (все имена и фамилии героев изменены) познакомились, когда им было по 20 лет. Через какое-то время девушка поселилась в квартире у родителей молодого человека, и они начали жить вместе. Вскоре она забеременела, а потом родился маленький Игорек. Отношения в паре становились все более напряженными. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU