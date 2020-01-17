Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:16:41+03:00

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Напомним, серьезное ДТП с большим числом пострадавших произошло на Красноярском тракте днем 15 января. Водитель КамАЗа не справился с управлением, прицеп грузовика занесло, и он влетел в маршрутку № 426.

– В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 14 человек, в том числе двое 17-летних, по результатам осмотра госпитализированы 5 человек, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям физических лиц – владельцев автотранспортных средств – участников ДТП, выпустивших автомобили в рейс, по признакам ст. 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU