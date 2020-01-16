В Омске в «газель» с 14 пассажирами въехал КамАЗ

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла на Красноярском тракте. По предварительным данным, водитель КамАЗа не справился с управлением, и прицеп грузовика занесло прямо на маршрутку № 426 («Советский исполком – микрорайон Береговой»), ехавшую во встречном направлении. В момент ЧП в салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как уточнили в областном минздраве, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Десять пострадавших до сих пор остаются в больницах, остальных отпустили домой после осмотра.

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU