2020-01-17T15:54:17+03:00
Общество

Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам

Контракт с подрядчиком расторгли, но драгоценное время потеряно
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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В РЭК признали: осенние замеры мусора с треском провалились. Напомним, конкурс на выполнение работ выиграло ООО «УК Система», которое упало в цене больше, чем в двое – с первоначальных 5 до 2,18 млн рублей. В итоге организация просто не справилась с задачей.

В частности, по информации РЭК Омской области подрядчик выезжал на замеры на площадки, с которых уже вывезли мусор. Или были предоставлены замеры «из будущего». На видео, сделанном 21 ноября, говорилось, что замеры проводятся 22-го. Таких неустранимых несоответствий и ошибок было так много, что было принято решение расторгнуть в договор с нерадивым подрядчиком.

Бюджетные деньги, предназначавшиеся на оплату этой работы, вернули. Но потеряно драгоценное время, новые замеры можно будет произвести только следующей осенью. А до этого момента омичи будут по-прежнему платить по завышенному тарифу на вывоз твердых коммунальных отходов.

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Накануне состоялась прямая линия президента России Владимира Путина. Одним из первых на нее дозвонился 40-летний омич Роман Дмитриев. Мужчина пожаловался на мусорную реформу и новые тарифы. Его звонок, конечно, не был неожиданным – проблема в нашей области назрела. Напомним, реформа началась 1 апреля. Вывозом мусора занимается единый региональный оператор, а жители платят по 133 рублей с человека. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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