Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:49:44+03:00

Также в реанимации находится полицейский, в машину которого въехала женщина

Изменить размер текста: A A

Напомним, крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск–Новосибирск.

По предварительным данным, 32-летняя женщина на «Шкоде Рапид» выехала на встречку. Сначала ее машина по касательной задела «Митсубиси», потом столкнулась с полицейской «Нивой». После в уже стоявшее на дороге после аварии служебное авто въехал автомобиль «Киа Рио», а потом сбил пешехода, участвовавшего в разборе предыдущего ДТП.

Фото: vk.com/55gibdd

Как выяснилось, женщина-водитель, по вине которой все случилось, сейчас находится в коме.

– Пострадали пятеро человек, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – На место происшествия выезжали три бригады скорой помощи. Двое человек, один из которых сотрудник ГИБДД, находятся в реанимации БСМП-1 в тяжелом состоянии. Трое отпущены на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU