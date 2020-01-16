В Омской области полицейская машина попала в массовое ДТП

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:51:02+03:00

В три уже столкнувшиеся авто, въехало еще одно

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Крупное ДТП случилось на 787 км трассы Челябинск–Новосибирск в Одесском районе. 32-летняя женщина на «Шкоде Рапид» выехала на встречку. Сначала ее машина по касательной задела «Митсубиси», потом столкнулась с полицейской «Нивой».

А после в уже стоявшее на дороге после аварии служебное авто въехал автомобиль «Киа Рио», а потом сбил пешехода, участвовавшего в разборе предыдущего ДТП.

– В результате автоаварии пострадали четыре человека: женщина-водитель «Шкоды Рапид», водитель и пассажир «Нивы» (сотрудники полиции) и пешеход, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, личности и состояние пострадавших. Предварительно, признаков опьянения у участников ДТП не выявлено.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU