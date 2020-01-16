В ДТП с КамАЗом, протаранившим под Омском маршрутку, пострадали 13 человек

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Появились подробности крупной аварии под Омском. На дороге Омск - Красноярка КамАЗ с прицепом протаранил маршрутку, ехавшую в город из поселка Береговой. Водитель грузовика резко затормозил, его развернуло и прицеп вынесло на встречную полосу. В результате аварии пострадали 13 человек - семеро госпитализированы в больницу, еще 6 пассажиров после оказанной помощи отпустили домой.

На водителя грузовика, по информации омской полиции, завели сразу два административных дела.

- В отношении водителя КамАЗа составлен протокол за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой. Грузовой автомобиль помещен на специализированную стоянку. Также возбуждено административное делопроизводство по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU