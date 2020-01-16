«Не собираюсь оправдываться в том, в чем я права!»: Омичка, сожителя которой обвиняют в истязаниях ее 4-летнего сына, защищает мужчину

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:09:38+03:00

По словам мальчика, его жизнь сильно изменилась, когда его мама познакомилась с дядей Кириллом. (на фото)

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«Комсомолка» дозвонилась до матери 4-летнего мальчика Инны Ситцевой (все имена и фамилии изменены), которого, по версии следствия, истязал ее новый муж. Напомним, жизнь маленького Игорька, по словам родственников, превратилась в настоящий ад после того, как из колонии освободился новый приятель Инны. Там он отбывал наказание за распространение наркотиков.

Выйдя на волю, мужчина принялся за «воспитание» пасынка, решив, что семья отца ребенка слишком его разбаловала. Пришедшим проведать Игоря бабушке и тете отчим сообщил, что теперь он делает всю работу по дому.

Вот только позже выяснилось, что такого послушания от малыша бывшему уголовнику удалось добиться совсем не педагогическими методами.

Родственники отца мальчика заметили на его теле и лице множественные ушибы и кровоподтеки. После осмотра врач пришел к выводу, что это следы побоев. Отчим объяснил, что Игорь так сильно покалечился, когда неудачно упал с кресла. Мать встала на защиту второго мужа и вовсе заявила, что сын бьет себя сам. Однако ни в первую, ни во вторую версии не поверили в Следственном комитете. В отношении отчима ребенка уже возбудили уголовное дело об истязаниях. Мы обратились за разъяснениями к самой Инне.

– Я ничего комментировать не буду! – отрезала женщина.

– Почему? У вас есть возможность заявить о своей позиции, оправдаться.

– Я не буду оправдываться в том, в чем считаю себя правой!

– Так отчим все-таки избивал вашего сына или нет?

– Без комментариев. Сейчас идут следственные действия – пусть разбираются.

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Юрий Денисов и Инна Ситцева (все имена и фамилии героев изменены) познакомились, когда им было по 20 лет. Через какое-то время девушка поселилась в квартире у родителей молодого человека, и они начали жить вместе. Вскоре она забеременела, а потом родился маленький Игорек. Отношения в паре становились все более напряженными. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU