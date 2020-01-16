2020-01-16T07:05:50+03:00
Общество

Бывший омский губернатор Полежаев показал нового друга

Леонид Константинович не дает омичам себя забыть
Станислав МУХИН
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Друг породы сибирская лайка.Друг породы сибирская лайка.Фото: Instagram.com
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Бывший глава региона, запомнившийся в последние годы губернаторства своим постоянным противостоянием с жителями по ключевым вопросам, не дает омичам забыть о себе. Полежаев постоянно поднимает тему восстановления Ильинского собора, против которого выступают многие горожане.

Полгода назад для экс-губернатора завели аккаунт в Instagram. Там он иногда выкладывает личные снимки. Очередной такой появился накануне. В аккаунте Полежаева выложили фото на фоне дома политика с собакой породы сибирская лайка.

- Друзья! - подписан снимок, на котором Полежаев выглядит счастливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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