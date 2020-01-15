Омский губернатор Бурков прокомментировал послание президента

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Омский губернатор прокомментировал послание Владимира Путина, в котором президент обозначил основные приоритеты страны. По словам Александра Буркова, глава государства думает наперед. И по многим приоритетам, о которых говорил президент, Омская область давно и успешно ведет работу.

- Президент думает о будущем России на много лет вперед: предусмотренные федеральным центром финансовые вливания, безусловно, помогут решить и демографические проблемы, и повысить уровень благосостояния населения, - сказал омский губернатор Александр Бурков. - Все это очень актуально для нашего региона. По многим направлениям, обозначенным в послании, мы уже начали работу. Строительство дошкольных учреждений, реновация школ, целевые направления в вузы для закрепления кадров на селе, строительство социального жилья для работников бюджетной сферы. Мы уже реализуем эти начинания и готовы выполнять социальные обязательства, которые в рамках президентского послания будут нам переданы

ИСТОЧНИК KP.RU