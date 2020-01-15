2020-01-15T18:32:02+03:00
Политика

Омский губернатор Бурков прокомментировал послание президента

Он заявил, что по многим приоритетам регион уже давно активно работает
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Александр Бурков заявил, что по многим приоритетам регион уже давно активно работает.Александр Бурков заявил, что по многим приоритетам регион уже давно активно работает.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Омский губернатор прокомментировал послание Владимира Путина, в котором президент обозначил основные приоритеты страны. По словам Александра Буркова, глава государства думает наперед. И по многим приоритетам, о которых говорил президент, Омская область давно и успешно ведет работу.

- Президент думает о будущем России на много лет вперед: предусмотренные федеральным центром финансовые вливания, безусловно, помогут решить и демографические проблемы, и повысить уровень благосостояния населения, - сказал омский губернатор Александр Бурков. - Все это очень актуально для нашего региона. По многим направлениям, обозначенным в послании, мы уже начали работу. Строительство дошкольных учреждений, реновация школ, целевые направления в вузы для закрепления кадров на селе, строительство социального жилья для работников бюджетной сферы. Мы уже реализуем эти начинания и готовы выполнять социальные обязательства, которые в рамках президентского послания будут нам переданы

ИСТОЧНИК KP.RU

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