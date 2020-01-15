В Омске будут судить педагога, совратившего 8 девочек

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:50:32+03:00

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В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении Андрея Москаленко. Мужчина устроился работать в детскую фотостудию. Правда, вместо того, чтобы учить подростков искусству, он домогался их.

– По данным следствия, 35-летний педагог дополнительного образования в городской станции юннатов, обучая несовершеннолетних искусству фотографирования, неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которых обучал и фотографировал, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

За преступление в отношении детей извращенцу грозит до 12 лет колонии.

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Судя по всему, психолог потребуется не только девочкам, посещавшим школу «АртХаус» при «Областной станции юных техников», но и их родителям. Мама одной из них призналась: до сих пор находится в шоковом состоянии после того, как вся эта история открылась. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU