«Мы сильно удивились, когда узнали, что он натворил»: Бывшие коллеги рассказали об омском фотографе, обвиненном в педофилии

Судя по всему, психолог потребуется не только девочкам, посещавшим школу «АртХаус» при «Областной станции юных техников», но и их родителям. Мама одной из них призналась: до сих пор находится в шоковом состоянии после того, как вся эта история открылась.

Недоумение и шок матери девочки после того, как все открылось, вполне объяснимы. В официальной группе студии все вполне благопристойно. Улыбающиеся юные фотографы и отчеты об их успехах – победах на мелких городских и районных конкурсах.

А начиналось все безобидно. Молодой специалист Павел Усенко (имя и фамилия изменены) вел кружок, где учил детей азам фотографии. Кроме того, предлагал своим ученикам попробовать себя в качестве модели. Какая же девочка откажется! Вот только вскоре комплименты, которыми педагог щедро одаривал своих подопечных, быстро переросли профессиональные рамки и стали двусмысленными.

После этого перешел уже к активным действиям. Требовал, чтобы несовершеннолетние «модели» оголяли грудь, а, когда они отказывались это делать, раздевал их сам. По словам пострадавших девочек давил на то, что стесняться непрофессионально. Осмелев, и вовсе стал зажимать детей в раздевалке. Девочки какое-то время продолжали ходить на занятия. Признаются фотограф сумел их заинтересовать творчеством. Но, когда домогательства стали слишком очевидными, одна из них обо всем рассказала маме. В доказательство показала переписку в соцсетях. Усенко закидывал школьницу, которой на тот момент не было и 15 лет, скабрезными сообщениями.

Такие красивые фото на своей странице в соцсетях Павел, скорее всего, сможет выкладывать еще нескоро.Фото: vk.com

Как выяснилось, также назойливо мужчина восхищался и подругой этой девушки. Придя в себя, их родители отправились писать заявления в полицию. Оттуда дело передали в региональный Следственный комитет. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (развратные действия в отношении лица, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста).

– Во время обыска у фотографа изъяли компьютер, – рассказывает старший следователь по ЦАО СКР по Омской области Ренат Мамедов, которому недавно передали это дело. – На жестком диске были сохранены тысячи фотографий обнаженных девочек. Сейчас мы устанавливаем их личности. Пока у нас есть заявления от 6 потерпевших. Младшей из девочек на тот момент было меньше 13 лет. Но, скорее всего, потерпевших было больше.

Усенко, кстати, на допросе от того, что фото сделаны им, не отказывается. Но четко держится позиции: все снимки – исключительно ради искусства, никакой сексуальной подоплеки в них нет. Так ли это, сейчас разбираются специалисты.

До того, как устроиться в «Областную станцию юных техников», Алексей успел сменить несколько работ. На странице в соцсети у него в друзьях значатся фотографы, операторы и режиссеры, поэтому найти его бывших коллег особого труда не составляет.

Как рассказывает «Комсомолке» источник с одной их прежних работ Усенко, он был очень тихим и неприметным молодым человеком, почти ни с кем не общался, никто ничего не знал о его личной жизни. Но отмечают: был очень ответственным и исполнительным.

– Мы все сильно удивились, когда узнали, что он натворил, – говорит наш собеседник.

Вероятно, с детьми фотограф чувствовал себя раскрепощеннее, чем со взрослыми. Тем временем, чтобы творческий работник не сбежал от следствия и в прямом смысле от греха подальше, на время разбирательств его поместили в изолятор. Если вину мужчины докажут, ему грозит от 6 до 12 лет колонии.