2020-01-14T09:42:47+03:00
Общество

«Только в Омске узнала, что у ребенка нет почки»: Пациенты написали коллективную жалобу на врачей Калачинской ЦРБ

Медики, в свою очередь, рассказали на невыносимые условия труда
Анна МИКУЛА
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Фото: kalachinsk.onlineФото: kalachinsk.online
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Жители Калачинска пожаловались на грубость и непрофессионализм медиков местной центральной райбольницы. Евгений Локтин от лица общественности написал коллективную жалобу на имя губернатора.

– Уважаемый Александр Леонидович! – говорится в обращении, размещенном в паблике «Алло, Калачинск». – В связи с многочисленными жалобами и обращениями жителей города, на БУЗОО ЦРБ г. Калачинск, непосредственно к главному врачу Соколову И. Ю., а также в министерство здравоохранения Омской области, не принимается никаких мер. Мною Локтиным Евгением Сергеевичем было получено уведомление от 25.07.2019 г. от заместителя министра Шукиль Л. В., что после проведенной проверки выявлены нарушения медицинской этики и деонтологии. Также указано,что будут приняты меры, направленные на профилактику подобных случаев. Однако по истечении пяти месяцев никаких мер по устранению нарушений не принято. Ситуация остается плачевной. Жители города устали от хамского, неуважительного и халатного отношения специалистов к пациентам во взрослой и детской поликлиниках, а также в стационарах!

В частности Локтин жалуется, что медики отказываются выписывать необходимые для лечения дорогостоящие препараты, неверные диагнозы, неработающую талонную систему и неразбериху в очередях в врачам.

Напомним, мужчина стал известен после инцидента с его родственницей. 88-летняя ветеран едва не лишилась возможности ходить из-за того, что медики не заметили перелома ноги. Спасти пожилую женщину смогли только омские специалисты.

Другие жители Калачинска в комментариях также присоединяются к обращению.

– Мы сдавали кровь из вены в детской поликлинике, где даже нет бинтов перевязать ребенку руку! Прижали влажной салфеткой и пошли в аптеку, – жалуется Оксана Тетерина.

– В женской консультации с беременными обращаются, как с собаками. После такого отношения даже не хочется ходить на явки. Примите, пожалуйста, меры, – рассказывает еще одна подписчица под ником Елена Николаевна.

– Я маму привезла в стационар (по направлению), так нас не приняли. Врач направление швырнула. И с гонором нас отправила проходить все анализы в поликлинику. Хотя маме 80 лет, и она практически не может ходить. И инвалид второй группы, – сетует Марина Маркина.

– А я спокойно жила 6 лет с ребенком, и только в Омске потом узнали, что у нас одна почка! Врожденная одна почка! Но наши же врачи написали что она просто опущена! – недоумевает Татьяна Горячева.

Медики, в свою очередь, жалуются на невыносимые условия работы: им приходится работать с теми скудными ресурсами, которые есть в больнице. Кроме того, люди жалуются на маленькую зарплату и постоянные неоплачиваемые переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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