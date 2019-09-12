Омские медики не заметили перелома ноги у ветерана войны и отправили бабушку домой

Неприятный инцидент произошел в Калачинске с местной жительницей ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Локтиной. По словам родственников, в апреле при падении бабушка сломала шейку бедра – травма серьезная и, к сожалению, распространенная у пожилых людей.

Валентину Максимовну экстренно отвезли в местную центральную районную больницу, наложили тугую повязку и отправили домой. Но позже выяснилось: медики не заметили еще один перелом – пяточной кости. В результате она неправильно срослась, и пенсионерка чуть не лишилась возможности ходить. Травму обнаружили только после того, как семья настояла на госпитализации в Омскую областную больницу.

– В Омске бабушка успешно перенесла операцию, уже потихоньку ходим, и без табуретки, как предрекали калачинские врачи, – цитирует «Гражданский патруль» внука ветерана Евгения Локтина. – Но хаос и хамское отношение в ЦРБ Калачинска никуда не делись. Я и сейчас продолжаю бегать по поликлинике, выпрашивая медицинскую помощь. Бабушке нужно продолжать лечение, ей назначен курс реабилитации, но даже этого здесь без нервотрепки не получить. Это не говоря о проблемах с ногами. Из-за несвоевременной помощи, пяточная кость срослась неправильно, но это теперь тоже наша личная проблема. Склоняемся к тому, чтобы отказаться от такой государственной помощи и обратиться к платным специалистам.

Фото: vk.com/civilpatrol

После того, как семья пенсионерки забила тревогу, областной минздрав провел в Калачинской ЦРБ проверку, ситуацию взял на личный контроль региональный министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Проверку по факту случившегося начали и в региональном Следственном комитете.