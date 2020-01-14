В Омске опознали женщину, которая пострадала в аварии и погибла в повторном ДТП со скорой

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:00:02+03:00

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Трагический сложилась судьба омички. В ночь с 8 на 9 января женщина пострадала в серьезной аварии на улице 4-я Рабочая. В тяжелом состоянии ее повезли в больницу. Но по дороге ее ждало новое испытание. Около Ленинградского моста машину службы "03" не пропустила иномарка. На полном ходу авто столкнулись. В итоге омичка, находящаяся уже в коме, повторного ДТП не выдержала. Она скончалась на месте. Пострадали и медики.

Несколько дней личность омички никак не удавалось опознать. Все это время она находилась в больничном морге. И вот в полиции сообщили, что установить данные погибшей все же удалось. 40-летнюю женщину, которая перестала выходить на связь, начали искать ее родные. Все они проживали в другом городе. В ближайшее время омичку похоронят.

ИСТОЧНИК KP.RU