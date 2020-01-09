2020-01-09T12:15:35+03:00
Происшествия

Омичка, которую везли с ДТП, погибла в аварии со скорой

После столкновения машина службы 03 перевернулась [фото]
Станислав МУХИН
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Пациентка скончалась на местеПациентка скончалась на местеФото: ВКонтакте
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В ночь с 8 на 9 января в Омске произошла серьезная авария. В районе Ленинградского моста иномарка не пропустила машину скорой помощи с проблесковыми маячками и сиреной. В результате авто столкнулось с ней. Из-за аварии карета скорой помощи перевернулась и завалилась на бок. Фотография с места аварии появилась в социальных сетях. Омичи активно обсуждают случившееся и говорят: как тут не поверить в судьбу.

Как рассказали очевидцы этого происшествия, бригада 03 везла пострадавшую с места аварии на улице 4-я Рабочая. Женщина получила тяжелые травмы и находилась в коме. На перекрестке улица Масленникова и Ленина на машину скорой не пропустили. Второго ДТП за час пострадавшая уже не перенесла. Очевидцы сообщают, что женщина, которую везли в больницу, скончалась на месте. Эту информацию подтвердили в омском министерстве здравоохранения. Всего в аварии с машиной скорой пострадали шестеро. Подробности рассказали в ведомстве.

- Проводилась эвакуация женщины, пострадавшей при столкновении двух легковых автомобилей по улице Кирова Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляйии легких и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, от эвакуации в стационар они отказались, - рассказали в омском минздраве.

Двое фельдшеров с различными травмами тоже были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. По факту обеих аварий проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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