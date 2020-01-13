Омскому травматологу, который пожаловался на условия работы, объявили выговор

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:41:12+03:00

После этого врач уволился по собственному желанию

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Напомним, инцидент произошел 11 января. Врач-травматолог пришел на работу нетрезвым и отказался принимать пациентов, а после рассказал на видео о маленькой зарплате и сложных условиях труда.

В минздраве провели проверку этого инцидента и сообщили, что доктора оперативно сменили другим врачом. При этом больные своевременно получили необходимую помощь.

– По факту инцидента, происшедшего в травматологическом пункте городской поликлиники № 1, когда дежурный врач-травматолог Евгений Батушенко вышел на работу в нетрезвом состоянии, проведена проверка, – рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения. – По ее результатам врачу был объявлен выговор администрацией медучреждения за нарушение трудовой дисциплины. Сегодня, 13 января, Батушенко уволен по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU