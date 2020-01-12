Омский депутат потребовал завести уголовное дело из-за январских выбросов

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:17:45+03:00

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После январских выбросов, когда замеры воздуха показали превышения содержания пяти вредных веществ, прошло меньше недели. Омский депутат Законодательного Собрания Игорь Попов, видимо, решил заработать себе немного политических очков. Он потребовал завести уголовное дело и найти виновных. Об этом народный избранник заявил в своем Instagram.

- Новогоднее настроение омичей серьезным образом подпортили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города неустановленными хозяйствующими субъектами. Ситуация напоминает весну 2017 года, когда удушливый запах этилмеркаптана лишил омичей воздуха и породил недоверие к власти, которая так и не смогла установить и привлечь виновных к ответственности. К каким политическим последствиям все это привело – всем хорошо известно, – написал Игорь Попов.

Весной 2017 года в выбросах нашли превышение меркоптана в 400 раз. Тогда завели уголовное дело. Но виновников так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU