2020-01-10T09:47:51+03:00
Общество

Омичку, которая погибла в повторном ДТП со скорой, до сих пор не опознали

Женщина погибла в карете службы 03
Станислав МУХИН
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От удара скорая перевернулась - пациентка погибла.От удара скорая перевернулась - пациентка погибла.Фото: ВКонтакте
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Трагически сложилась судьба одной из омичек. Женщина пострадала в аварии на улице 4-я Рабочая еще 8 января. В тяжелом состоянии с места ДТП ее забрала машина скорой помощи. Сибирячка находилась в коме. Однако по пути в больницу омичка попала еще в одну аварию. Машину 03 не пропустили у Ленинградского моста. В итоге от удара "Газель" опрокинулась. Повторного столкновения пациентка не перенесла. Она скончалась в машине скорой. В больнице оказались и медики.

Как стало известно "Комсомолке", сейчас тело погибшей омички находится в морге. Однако ее до сих пор не опознали. Родные женщины не обращались с розыском. Установить личность сибирячки пока тоже не удается. При себе у нее не было никаких документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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