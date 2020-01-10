2020-01-10T09:15:34+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что не знают о недавних выбросах в Омске

Хотя в минприроды уверяли, что передали всю информацию
Станислав МУХИН
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Жители жаловались на неприятный запах.Жители жаловались на неприятный запах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередные жалобы на вредные выбросы от омичей начали поступать в ночь с 7 на 8 января. За сутки в надзорные органы и на телефон передвижной эколаборатории поступило более 300 жалоб от горожан. Люди сообщали о ядовитом запахе не то газа, не то сероводорода.

Как оказалось, тревогу омичи били не просто так. Замеры воздуха выявили превышение концентрации сразу по пяти вредным веществам - этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота. Источник выбросов традиционно не нашли. Но в минприроды пообещали, что все данные передадут в Росприроднадзор и в Роспотребнадзор. В одном из ведомств к удивлению жителей заявили, что вообще ничего не знают о недавних выбросах в Омске.

- Официальной информации о превышениях предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Омска от уполномоченных органов государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха в 2020 году на 09.01.2020 года в управление не поступало, – заявили ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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