2020-01-09T06:55:15+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии с перевернувшейся в Омске скорой

В ДТП погибла пациентка, которую везли в больницу
Станислав МУХИН
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В ДТП погибла пациентка.В ДТП погибла пациентка.Фото: ВКонтакте
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Появились подробности ночной аварии со скорой. О них рассказали в областном минздраве. При ДТП у Ленинградского моста перевернулась машина 03. Избежать жертв не удалось. Машина везла пациентку в больницу с другой аварии. Пострадали шестеро.

- Проводилась эвакуация женщины, пострадавшей при столкновении двух легковых автомобилей по улице Кирова Пациентка находилась в коме, на ИВЛ и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП. Водителям обоих автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, от эвакуации в стационар они отказались, - рассказали в омском минздраве.

Двое фельдшеров с различными травмами тоже были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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