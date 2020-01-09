В Омске после ДТП перевернулась машина скорой

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:19:26+03:00

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Минувшей ночью в Омске произошла серьезная авария. В районе Ленинградского моста иномарка не пропустила машину скорой помощи, и столкнулась с ней. В результате аварии карета скорой помощи перевернулась. Фотография с места аварии появилась в социальных сетях. Омичи активно обсуждают случившееся. Как рассказали очевидцы этого происшествия, бригада 03 везла пострадавшую с места аварии на улице 4-я Рабочая. На перекрестке улица Масленникова и Ленина на машину скорой не пропустили. Очевидцы также сообщают, что женщина, которую везли в больницу, скончалась на месте. В госавтоинспекции информацию пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU