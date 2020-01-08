Во время Рождественского полумарафона 80-летнему бегуну стало плохо

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:37:41+03:00

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В Омске прошел очередной Рождественский полумарафон. В этот раз он порадовал участников хорошей погодой. Победителями стали бегуны из Ханты-Мансийска и Омска. Не обошлось и без происшествий. Во время забега плохо стало 80-летнему бегуну. Ему потребовалась помощь медиков - рядом дежурила бригада скорой помощи.

При осмотре спортсмена врачи поставили ему диагноз - дисциркуляторная энцефалопатия. Это нарушение работы мозга на фоне проблем с сосудами. Тем не менее, как рассказали в пресс-службе омского Минздрава, возрастной бегун отказался от госпитализации в больницу. После оказанной помощи спортсмен продолжил забег.

В этот раз в Рождественском полумарфоне приняли участие несколько сотен бегунов из 22 регионов России и 17 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU