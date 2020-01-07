Стали известны имена победителей ХXIX Сибирского рождественского полумарафона

7 января прошел XXIX Сибирский рождественский полумарафон. В этом году омский забег не оправдал звание одного из самых холодных в мире. На улице установились вполне комфортные -5 градусов. Впрочем, эмоций у нескольких тысяч участников из 16 стран мира от этого меньше не стало.

Уже по традиции дистанцию в Омске пробежал полицейский из Шотландии Скотт Крайтон, запомнившийся тем, что бегает в килте. В прошлом году он приезжал на полумарафон с семьей, в этом решил приобщить к спорту своих коллег.

Победителем SIM уже второй год подряд стал Михаил Кульков из Ханты-Мансийска. Он преодолел 21,1 км за 1 час 13 минут 43 секунды. Второе место досталось Валерию Лукину из Новосибирска, а третье – Денису Рычкову из поселка Азово.

Омичка Мария Дружина также стала победительницей полумарафона второй раз. В этом году она финишировала первой со временем 1 час 29 минут 46 секунд. Второй стала жительница Новосибирска Надежда Новикова, третьей – Юлия Иванова из Москвы.

Напомним, в спортивную программу Рождественского полумарафона традиционно вошли официальные соревнования в беге по шоссе на дистанциях 21,1 км и 10,5 км, а также несоревновательный забег на 3 км. Маршрут полумарафона, как обычно, прошел по исторической части города – мимо Успенского собора, здания облправительства , стадиона «Динамо», Тобольских ворот. Далее – через Воскресенский сквер, мимо бассейна «Пингвин» по улице Таубе, по улице Спартаковской мимо символа города Омска – Тарских ворот – и по одноименной улице. Затем – поворот на улицу Ленина, где расположились УМВД и УФСБ России по Омской области, выходящие фасадами на Соборную площадь.

Добавим, что рекордсменами зимнего забега на сегодняшний день являются омичка Евгения Данилова, показавшая в 2008 году время 1:17:36 и мурманский легкоатлет Вадим Улижов, пробежавший дистанцию в 2011 году за 1:08:10.