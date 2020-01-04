Работу транспорта в праздники омичи назвали издевательством

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:59:24+03:00

В администрации предупреждали, что количество автобусов и маршруток сократят

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Омичи в шоке от работы общественного транспорта в новогодние каникулы. Многие утверждают, что дождаться нужного автобуса практически нереально. Хоть в мэрии и предупреждали, о сокращении количества транспорта, но жители сильно недовольны. Социальные сети завалены жалобами.

- Куда смотрит наш департамент транспорта? С Левого берега до Нефтяников ходят 4 маршрутки, но, как холода либо праздники, уехать не возможно. Стоишь по 30 минут, ни одной маршрутки. Это издевательства над людьми, - написала омичка.

В мэрии прокомментировали недовольство по поводу работы общественного транспорта в праздники.

- 1 января в Омске работали на маршрутах 275 единиц общественного муниципального транспорта (188 автобусов, 62 троллейбуса, 25 трамваев). 2 января работали 348 единиц общественного муниципального транспорта (239 автобусов, 84 троллейбуса, 25 трамваев). С 3 по 8 января ежедневно в работе задействованы 359 единиц общественного муниципального транспорта (239 автобусов, 84 троллейбусов, 36 трамваев), - ответили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU