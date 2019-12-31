В новогодние праздники автобусы в Омске будет ходить редко
В новогодние каникулы меняется режим работы общественного транспорта. Количество подвижного состава на линиях будет существенно сокращено. Об этом сайту "Комсомольская правда в Омске" рассказали в пресс-службе мэрии города.
1 января автобусы почти не будут ходить. Власти объясняют такое решение крайне низким пассажиропотоком. Омичи в первый день Нового года почти не пользуются транспортом. Со 2 по 8 января автобусы будут работать по режиму выходного дня. Автобусов будет гораздо меньше, чем в обычные будние дни.
Добавим, что в новогоднюю ночь омичей с главной городской елки у Театральной площади развезут общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU