2019-12-30T11:50:51+03:00
Общество

«Счастья не желаю»: Полежаев иронично поздравил с Новым годом омичей и хейтеров

Желать счастья, по мнению экс-губернатора, слишком абстрактно
Станислав МУХИН
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Леонид Константинович никогда не скрывал своих прохладных отношений с омичами.Леонид Константинович никогда не скрывал своих прохладных отношений с омичами.Фото: instagram.com
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За сутки до наступления Нового года экс-губернатор Леонид Полежаев поздравил-таки омичей. До 2012 года он ежегодно делал это в эфире 12 канала в видеообращении к жителям. Сейчас же политики переместился в Instagram. Пожелания экс-губернатора получились ироничными, учитывая, что его отношения с омичами никогда не были простыми. И это признавал даже сам политик.

- Счастья не желаю, это слишком абстрактно, а вот добра и здоровья - в каждый дом! С наступающим, друзья и хейтеры. Сил нам всем на весь 2020! - написал Полежаев в поздравлении.

Добавим, что напряжения в отношениях с омичами добавили и планы бывшего губернатора восстановить Ильинский собор напротив Музыкального театра. Большинству жителей эта идея не понравилась. Сегодня стало известно, что комиссия по застройке и правилам землепользования официально отказала Полежаеву в востановлении храма в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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