Бывший глава омского минстроя Стрельцов отказался платить штраф за сокрытие денег от налоговой
Не хочет платить штраф за налоговое преступление бывший министр строительства Омской области Владимир Стрельцов. Напомним, что его признали виновным в сокрытии денег от налоговой службы. Являясь директором ДРСУ-2, он оплатил услуги одной из фирм, обойдя счет своей компании. К тому моменту счета были уже арестованы за неуплату налогов.
В суде вину Стрельцов не признал и был приговорен к штрафу в 350 тысяч. Однако с решением суда бывший чиновник не согласился. Оплачивать штраф отказался. Вместо этого подал в омский Областной суд апелляционную жалобу на приговор. Владимир Стрельцов намерен добиваться отмены решения.
ИСТОЧНИК KP.RU