Бывший глава омского минстроя Стрельцов отказался платить штраф за сокрытие денег от налоговой

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-13T13:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Не хочет платить штраф за налоговое преступление бывший министр строительства Омской области Владимир Стрельцов. Напомним, что его признали виновным в сокрытии денег от налоговой службы. Являясь директором ДРСУ-2, он оплатил услуги одной из фирм, обойдя счет своей компании. К тому моменту счета были уже арестованы за неуплату налогов.

В суде вину Стрельцов не признал и был приговорен к штрафу в 350 тысяч. Однако с решением суда бывший чиновник не согласился. Оплачивать штраф отказался. Вместо этого подал в омский Областной суд апелляционную жалобу на приговор. Владимир Стрельцов намерен добиваться отмены решения.

ИСТОЧНИК KP.RU