Бывший глава омского Минстроя Стрельцов отделался штрафом за сокрытие налогов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-03T11:27:36+03:00

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Закончилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего министра строительства Владимира Стрельцова. После отставки из омского правительства чиновника перевели на должность генерального директора АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2». Его обвиняли в сокрытии денег от налоговой службы. У его ДРСУ была недоимка по налогам около 17 млн рублей. В связи с этим ведомство наложило арест на счета предприятия.

Стрельцов же дал поручение рассчитаться с контрагентами ДРСУ, но в обход арестованного счета. То есть деньги, чтобы погасить часть задолженности перед налоговой, у предприятия были. Вину Стрельцов так и не признал. А в последнем слове в суде заявил, что ему стыдно перед мамой. Прокуратура просила для бывшего чиновника 3 года колонии, но суд вынес мягкий приговор. Стрельцов отделался штрафом в 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU