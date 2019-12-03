Бывший глава омского Минстроя Стрельцов отделался штрафом за сокрытие налогов
Закончилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего министра строительства Владимира Стрельцова. После отставки из омского правительства чиновника перевели на должность генерального директора АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2». Его обвиняли в сокрытии денег от налоговой службы. У его ДРСУ была недоимка по налогам около 17 млн рублей. В связи с этим ведомство наложило арест на счета предприятия.
Стрельцов же дал поручение рассчитаться с контрагентами ДРСУ, но в обход арестованного счета. То есть деньги, чтобы погасить часть задолженности перед налоговой, у предприятия были. Вину Стрельцов так и не признал. А в последнем слове в суде заявил, что ему стыдно перед мамой. Прокуратура просила для бывшего чиновника 3 года колонии, но суд вынес мягкий приговор. Стрельцов отделался штрафом в 300 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU