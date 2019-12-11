2019-12-11T11:32:50+03:00
Спорт

Жена экс-игрока «Авангарда» Щербака ответила на обвинения в излишней любви к развлечениям

Девушка заявила, что ни разу не была с Никитой в барах и старается вести здоровый образ жизни
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.com/lauriescherbakФото: instagram.com/lauriescherbak
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На днях в СМИ активно обсуждались слова президента ХК «Авангард» Максима Сушинского о причине ухода их команды 23-летнего Никиты Щербака. По словам руководителя омского клуба 23-летнему нападающему не удавалось сконцентрироваться на игре из-за его эффектной супруги Лорен.

По мнению Сушинского, тяга девушки к красивой жизни и походы по злачным заведениям столицы пагубно сказались на карьере Щербака. Клубу пришлось расстаться с этим хоккеистом, пришедшим в «Авангард» их НХЛ. Но, если талантливый игрок исправится, его готовы принять обратно в команду.

Жена Никиты, канадская модель Лорен Щербак ответила на эти обвинения.

lauriescherbaklauriescherbak
The best thing about this life is being able to live it with you
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– Я никогда не посещала с ним бар во время нашего пребывания в Москве, – написала девушка на своей странице в Instagram. – Я тренируюсь, ем здоровую пищу и призываю Никиту сделать то же самое. Я смотрю все его игры и всегда поддерживаю его, когда времена тяжелее, чем никто не делал раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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