2019-11-30T18:12:36+03:00
Спорт

Хоккеист «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за эффектной жены

По словам президента клуба Максима Сушинского, девушка слишком любит развлечения
Анна МИКУЛА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. А на днях президент омского клуба Максим Сушинский прояснил детали происшедшего. Он рассказал, что во многом причиной увольнения игрока стала супруга хоккеиста, канадская модель Лорен Щербак. По мнению руководства команды, девушка негативно влияет на мужа.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

– Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина, – сказал Максим Сушинский в эфире «Радио-Сибирь». – Жизнь в Москве очень тяжелая. Много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить. Плюс есть, на что сходить.

Также президент «Авангарда» подчеркнул, что спортсмену дали время на «перевоспитание». Если нападающий изменит свое отношение к делу, его снова готовы принять в команду.

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Добавим, что Никита Щербак познакомился с Лорен, когда играл за «Монреаль Канадиенс». Пара поженилась этим летом. В это же время хоккеист перешел в «Авангард» из клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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