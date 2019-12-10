Полицейский, сбивший школьника в Омске, предложил оплатить его лечение

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-10T13:42:58+03:00

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Стали известны подробности резонансной аварии на улице 22 Апреля, где лейтенант полиции сбил 15-летнего Сашу Кравченко. Сам подросток и очевидцы утверждают, что все случилось на пешеходном переходе. Версия же УМВД пока - ребенок переходил улицу в неположенном месте. Сейчас ребенок с сотрясением мозга и переломом ноги находится в больнице.

Через сутки после ДТП с мамой мальчика связался тот самый полицейский. И предложил помощь.

- Этот полицейский предложил встретиться и обсудить детали того, как будет нам помогать. Он заверил, что готов оплатить все лечение Саши и выплатить компенсацию причиненного вреда, - рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" мама подростка Анна Кравченко.

Также она сообщила, что в разговоре с ней лейтенант признал вину и извинялся. Однако, как нам стало известно, у себя на работе этот факт сотрудник полиции опровергает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/748489" frameborder="0"></iframe> В Омске полицейский сбил парня на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU