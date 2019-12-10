В Омской епархии прокомментировали освящение кофейни на остановке

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-10T09:13:34+03:00

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На днях в соцсетях появились фото освящения кофейни, которую открыли в павильоне рядом с новой теплой остановкой. Омичей такой неоднозначный поворот событий удивил, а вот в епархии заверили, что ничего экстраординарного или, тем более, кощунственного их представитель точно не совершил.

– Это стандартная процедура, ничего необычного в этом нет, – объяснил официальный представитель Омской епархии Дмитрий Олихов. – По приглашению верующих духовенство епархии проводит освящение не только жилых, но и производственных помещений, а также общественных мест, таких например, как эта кофейня.

– А есть ли какие-то критерии, что можно освятить, а что нет?

– Критерий здесь один – место не должно быть источником греховного поведения – например, ночные клубы, стриптиз бары. Если освящается медицинское учреждение, то священник уточняет, производятся ли в нем аборты. В этом случае в освящении будет отказано. Непосредственно решение священник принимает сам, однако он должен осознавать свою ответственность. Еще в 2009 году Святейший Патриарх Кирилл высказался по этому поводу на епархиальном собрании клириков города Москвы: «Недопустимо освящать места, которые могут иметь «двойное назначение», а также учреждения, способные прямо или косвенно потворствовать греху: ночные клубы, дискотеки, рестораны, магазины, в которых продается сомнительная продукция».

ИСТОЧНИК KP.RU