Священник в Омске освятил кофейню около теплой остановки
Мнения горожан разделились
Странную картину наблюдали омичи.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали омичи. Около теплой остановки открылась новая кофейня. Ее владельцы, судя по всему, очень мнительные люди. В первые дни работы заведения они пригласили батюшку. Он должен был освятить кофейню. Видимо, предприниматели считают, что это поможет увеличить продажи.
Правда, у некоторых омичей такой подход наоборот вызвал отторжение.
- Никогда теперь точно не пойду туда, - написал в комментариях под видео один из омичей.
Другие же пошутили, что в этой кофейне теперь точно продают святые круасаны.
ИСТОЧНИК KP.RU