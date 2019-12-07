2019-12-07T07:29:17+03:00
Общество

Священник в Омске освятил кофейню около теплой остановки

Мнения горожан разделились
Станислав МУХИН
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Странную картину наблюдали омичи.Странную картину наблюдали омичи.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали омичи. Около теплой остановки открылась новая кофейня. Ее владельцы, судя по всему, очень мнительные люди. В первые дни работы заведения они пригласили батюшку. Он должен был освятить кофейню. Видимо, предприниматели считают, что это поможет увеличить продажи.

Правда, у некоторых омичей такой подход наоборот вызвал отторжение.

- Никогда теперь точно не пойду туда, - написал в комментариях под видео один из омичей.

Другие же пошутили, что в этой кофейне теперь точно продают святые круасаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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