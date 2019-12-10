2019-12-10T08:23:41+03:00
Общество

« Вину хотят свалить на сына»: Мама мальчика, сбитого омским полицейским на переходе, боится, что дело замнут

В УМВД говорят, что подросток переходил дорогу в неположенном месте
Станислав МУХИН
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Фото: Алан ХадзараговФото: Алан Хадзарагов
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Большой резонанс получила воскресная авария в Омске. 8 декабря в городке Нефтяников на улице 22 Апреля 15-летнего подростка Сашу Кравченко сбил лейтенант полиции. У мальчика травма спины и перелом ноги. Все свидетели и и сам пострадавший утверждают: группа детей переходила дорогу по правилам - по "зебре", когда полицейский на "Ладе" сбил пешехода. Кстати, в пресс-службе омской полиции в первые часы после аварии сами заявили, что ДТП случилось напротив здания №38 по улице 22 Апреля. Как раз напротив него и находится пешеходный переход. Знак пешеходного перехода виден и на ролике, размещенном в социальных сетях в первые минуты происшествия.

Но у УМВД своя версия: в ведомстве утверждают, что лейтенант правила не нарушал, а вот подросток пересекал дорогу в неположенном месте. Мама Саши считает, что дело пытаются замять из-за служебного положения виновника аварии.

- Боюсь, что дело замнут, потому что за рулем был полицейский. Не понимаю, зачем сейчас пытаются свалить вину на моего сына, – рассказала "Комсомольской правде в Омске" женщина. – Мне уже несколько очевидцев позвонили. Все говорят: мальчики шли по переходу. Эта «Лада» сбила Сашу и протащила еще несколько метров по дороге. Удар был такой силы, что сын чуть язык не поглотил! После этого водитель вышел и сразу начал кому-то звонить. Со слов бывших там людей, после этого водитель сел в машину и проехал дальше от места ДТП.

В Омске полицейский сбил парня на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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